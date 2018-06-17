Британский болельщик приплыл в Волгоград на матчи ЧМ-2018 на яхте

Британский болельщик Грэм Кенсли прибыл на чемпионат мира-2018 в Волгоград на собственной яхте, сообщает Welcome2018. В городе на Волге он стал подрабатывать гидом, рассказывая соотечественникам, куда лучше сходить и что посмотреть.

Поклонник футбола намерен посетить все четыре матча мирового первенства, которые пройдут в Волгограде: Тунис - Англия (18 июня), Нигерия - Исландия (22 июня), Саудовская Аравия - Египет (25 июня) и Япония - Польша (28 июня).

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