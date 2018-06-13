Британские СМИ назвали плюсы поездки на ЧМ-2018 в Россию

Издание Daily Mail в преддверии чемпионата мира-2018 представило позитивные стороны поездки на турнир в Россию для британских болельщиков. В число плюсов включены комфортный обменный курс рубля к фунту, а также низкие цены на еду.

Издание, ссылаясь на исследование компании Post Office Travel Money, отметило, что цена на популярные среди фанатов бургеры, пиво и газированные напитки в России в два-три раза ниже, чем в странах-организаторов предудущих крунпынх турниров – Франции (Евро-2016) и Бразилии (ЧМ-2014). При этом, стоимость кофе в России оказалась выше, чем в указанных государствах.

Также Daily Mail отметило, что цены на жилье в стране-хозяйке мирового первенства-2018 уступают британским. По оценке издания, английские фанаты во время поездки в Россию смогут добиться "максимальной отдачи при низких тратах".

Матчи чемпионата мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

Сборная Англии в группе G сыграет с Тунисом (18 июня, Волгоград), Панамой (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгией (28 июня, Калининград).

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