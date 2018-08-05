Британцы – вторые по числу болельщиков из ЕС на ЧМ-2018

Болельщики из Великобритании стали вторыми по числу любителей футбола из стран ЕС, побывавших в России во время чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Пограничной службе ФСБ РФ. Из Соединенного Королевства на игры мирового первенства по Fan ID приехали 25 тысяч человек.

Первое место среди европейских болельщиков заняли фанаты из Германии (чуть больше 25 тысяч человек). Также в топ-10 вошли любители футбола из Франции (около 20 тысяч человек).

Высокая позиция болельщиков из Великобритании примечательна в связи с тем, что в марте 2018 года комитет по международным делам Палаты общин Великобритании предостерегал сограждан, собиравшихся поехать в Россию на чемпионат мира, о якобы возможных угрозах.