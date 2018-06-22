Брих не наказал швейцарцев пенальти

На 66-й минуте матча чемпионата мира Сербия - Швейцария (1:2) арбитр Феликс Брих имел основания для назначения пенальти в ворота швейцарцев.

В том эпизоде в их штрафной площади Лихтштайнер и Шер вдвоем держали руками Митровича, который пытался нанести удар головой по воротам.

Немецкий рефери видел только заключительную фазу единоборства, не стал фиксировать нарушение правил и сделал эмоциональное внушение спорившему сербскому форварду. (Александр БОБРОВ)

66-я минута матча Сербия - Швейцария.

66-я минута матча Сербия - Швейцария.

66-я минута матча Сербия - Швейцария.

66-я минута матча Сербия - Швейцария.

66-я минута матча Сербия - Швейцария.

66-я минута матча Сербия - Швейцария.

66-я минута матча Сербия - Швейцария.

66-я минута матча Сербия - Швейцария.

66-я минута матча Сербия - Швейцария.

Все о чемпионате мира по футболу-2018: календарь турнира,

расписание матчей 32 сборных на 12 стадионах в 11 городах России - здесь