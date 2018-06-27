Бразильское издание потроллило Мюллера

Бразильское издание Globo Esporte пошутило над полузащитником сборной Германии Томасом Мюллером. Немецкая сборная уступила в сегодняшнем матче группового этапа чемпионата мира против Кореи (0:2) и не попала в плей-офф турнира.

Ранее Мюллер поздравлял всех с Новым годом фразой "Счастливого 2017-го", где цифры 1 и 7 были представлены в виде флагов Германии и Бразилии, что являлось отсылкой к разгромной победе немцев над бразильцами в полуфинале ЧМ-2014 (7:1).

Издание "поздравило" Мюллера с поражением, написав "счастливого 2018-го", где цифры 2 и 0 были представлены в виде флагов Кореи и Германии и обозначали сегодняшний счет в матче между этими сборными.

Brazil’s Globo Esporte get their own back on Thomas Muller, who previously sent a social media new year message saying ‘Happy 20🇧🇷🇩🇪’ pic.twitter.com/eyf7Mhultu – Sport Witness (@Sport_Witness) 27 июня 2018 г.

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