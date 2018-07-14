Бразильский журналист сообщил, что ему разрешили вернуться в отель

Бразильский спортивный журналист Джамиль Чад заявил, что ему разрешили вернуться в гостиницу в Москве. Ранее он утверждал, что его выдворили из отеля без объяснения причин.

- Теперь отель утверждает, что это была "ошибка", что меня выдворили, и мне разрешили войти, - написал журналист в Твиттере. - Невероятно. О причинах по-прежнему не говорят.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)