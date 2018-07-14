Бразильский журналист сообщил, что ему разрешили вернуться в отель

Бразильский спортивный журналист Джамиль Чад заявил, что ему разрешили вернуться в гостиницу в Москве. Ранее он утверждал, что его выдворили из отеля без объяснения причин.
- Теперь отель утверждает, что это была "ошибка", что меня выдворили, и мне разрешили войти, - написал журналист в Твиттере. - Невероятно. О причинах по-прежнему не говорят.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Hotel now claims it was a "mistake" the fact that I was grabbed out of hotel and allowed me back in. Amazing. No reasons given yet.– Jamil Chade (@JamilChade) 14 июля 2018 г.
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Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/