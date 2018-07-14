14:41 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Бразильский журналист: "Меня без объяснения причин выставили из гостиницы в Москве"


Бразильский спортивный журналист Джамиль Чад заявил, что его выставили из гостиницы в Москве и не объяснили причины.

- Без каких-либо причин четыре охранника схватили меня и выставили из гостиницы ФИФА в Москве несколько минут назад, - написал журналист в Твиттере. - О причинах ничего не сказали. Остальным журналистам разрешили остаться.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

 

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http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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