Бразильский журналист: "Меня без объяснения причин выставили из гостиницы в Москве"

Бразильский спортивный журналист Джамиль Чад заявил, что его выставили из гостиницы в Москве и не объяснили причины.

- Без каких-либо причин четыре охранника схватили меня и выставили из гостиницы ФИФА в Москве несколько минут назад, - написал журналист в Твиттере. - О причинах ничего не сказали. Остальным журналистам разрешили остаться.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

With no reason, I have been grabbed by four security guards and taken out of Fifa hotel just minutes ago, in Moscow. No reasons given and other journalist allowed to stay. – Jamil Chade (@JamilChade) 14 июля 2018 г.

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Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)