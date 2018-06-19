Бразильская конфедерация футбола требует от ФИФА разъяснений по работе ВАР в матче с Швейцарией

Бразильская конфедерация футбола (CBF) на официальном сайте опубликовала обращение к ФИФА с призывом разъяснить действия видеоассистентов арбитра (ВАР) во время матча национальной команды против Швейцарии на чемпионате мира-2018.

Где ВАР? Почему засчитан гол швейцарцев?

По мнению организации, судьи не прибегли к использованию двух ключевых моментов игры. В конфедерации уверены, что эти решения напрямую повлияли на результат матча.

В CBF отмечают, что в эпизоде с голевой атакой швейцарцев полузащитник соперника Стивен Цубер руками толкал в спину защитника Миранду, тем самым не позволив ему доиграть эпизод до конца. Также в организации убеждены, что за фол на Габриэле Жезусе в пределах штрафной площади должны были назначить пенальти.

Ни один из моментов не рассматривался с мексиканской бригадой арбитров под руководством Сесара Рамоса Паласуэлоса и их видеоассистентами.

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