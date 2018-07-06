Бразилия впервые при Тите пропустила два гола

Сборная Бразилии в первом тайме четвертьфинального матча чемпионата мира пропустила два гола от бельгийцев. В 25 матчах с момента назначения на пост главного тренера команды Тите пентакампеоны пропустили всего шесть голов и ни разу не позволили сопернику забить больше одного мяча за матч. (Кирилл БУРДАКОВ)

Все голы, которая пропустила сборная Бразилии за время работы Тите

Дата Турнир Матч Автор гола Вратарь 07.09.2016 ОЧМ Колумбия (д) – 2:1 МАРКИНЬЮС, в свои ворота АЛИССОН 24.03.2017 ОЧМ Уругвай (г) – 4:1 Эдинсон КАВАНИ АЛИССОН 09.06.2017 ТМ Аргентина (н) – 0:1 Габриэль МЕРКАДО ВЕВЕРТОН 05.09.2017 ОЧМ Колумбия (г) – 1:1 Радамель ФАЛЬКАО АЛИССОН 10.11.2017 ТМ Япония (г) – 3:1 Томоаки МАКИНО АЛИССОН 17.06.2018 ЧМ Швейцария (н) – 1:1 Стивен ЦУБЕР АЛИССОН 06.07.2018 ЧМ Бельгия (н) ФЕРНАНДИНЬЮ, в свои ворота АЛИССОН 06.07.2018 ЧМ Бельгия (н) Кевин ДЕ БРЕЙНЕ АЛИССОН

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