21:51 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Бразилия впервые при Тите пропустила два гола


Сборная Бразилии в первом тайме четвертьфинального матча чемпионата мира пропустила два гола от бельгийцев. В 25 матчах с момента назначения на пост главного тренера команды Тите пентакампеоны пропустили всего шесть голов и ни разу не позволили сопернику забить больше одного мяча за матч. (Кирилл БУРДАКОВ)

Все голы, которая пропустила сборная Бразилии за время работы Тите

Дата

Турнир

Матч

Автор гола

Вратарь

07.09.2016

ОЧМ

Колумбия (д) – 2:1

МАРКИНЬЮС, в свои ворота

АЛИССОН

24.03.2017

ОЧМ

Уругвай (г) – 4:1

Эдинсон КАВАНИ

АЛИССОН

09.06.2017

ТМ

Аргентина (н) – 0:1

Габриэль МЕРКАДО

ВЕВЕРТОН

05.09.2017

ОЧМ

Колумбия (г) – 1:1

Радамель ФАЛЬКАО

АЛИССОН

10.11.2017

ТМ

Япония (г) – 3:1

Томоаки МАКИНО

АЛИССОН

17.06.2018

ЧМ

Швейцария (н) – 1:1

Стивен ЦУБЕР

АЛИССОН

06.07.2018

ЧМ

Бельгия (н)

ФЕРНАНДИНЬЮ, в свои ворота

АЛИССОН

06.07.2018

ЧМ

Бельгия (н)

Кевин ДЕ БРЕЙНЕ

АЛИССОН
Бразилия - Бельгия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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