Бразилия впервые при Тите пропустила два гола

Сборная Бразилии в первом тайме четвертьфинального матча чемпионата мира пропустила два гола от бельгийцев. В 25 матчах с момента назначения на пост главного тренера команды Тите пентакампеоны пропустили всего шесть голов и ни разу не позволили сопернику забить больше одного мяча за матч. (Кирилл БУРДАКОВ)
Все голы, которая пропустила сборная Бразилии за время работы Тите
|
Дата
|
Турнир
|
Матч
|
Автор гола
|
Вратарь
|
07.09.2016
|
ОЧМ
|
Колумбия (д) – 2:1
|
МАРКИНЬЮС, в свои ворота
|
АЛИССОН
|
24.03.2017
|
ОЧМ
|
Уругвай (г) – 4:1
|
Эдинсон КАВАНИ
|
АЛИССОН
|
09.06.2017
|
ТМ
|
Аргентина (н) – 0:1
|
Габриэль МЕРКАДО
|
ВЕВЕРТОН
|
05.09.2017
|
ОЧМ
|
Колумбия (г) – 1:1
|
Радамель ФАЛЬКАО
|
АЛИССОН
|
10.11.2017
|
ТМ
|
Япония (г) – 3:1
|
Томоаки МАКИНО
|
АЛИССОН
|
17.06.2018
|
ЧМ
|
Швейцария (н) – 1:1
|
Стивен ЦУБЕР
|
АЛИССОН
|
06.07.2018
|
ЧМ
|
Бельгия (н)
|
ФЕРНАНДИНЬЮ, в свои ворота
|
АЛИССОН
|
06.07.2018
|
ЧМ
|
Бельгия (н)
|
Кевин ДЕ БРЕЙНЕ
|
АЛИССОН