Бразилия сравнялась с Германией по матчам на чемпионатах мира

Сборная Бразилии проводит 109-й матч на чемпионатах мира. Пятикратные чемпионы сравнялись по числу игр со сборной Германии, которая приняла участие в 19 турнирах, у Бразилии – 21. По победам южноамериканцы значительно опережают всех конкурентов – 73 против 67 у Германии. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лидеры по матчам на ЧМ

Команда Турниры Матчи Бразилия 21 109 Германия 19 109 Италия 18 83 Аргентина 17 81 Англия 15 66 Франция 15 64 Испания 15 63 Мексика 16 57

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