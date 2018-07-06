21:21 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Бразилия сравнялась с Германией по матчам на чемпионатах мира


Сборная Бразилии проводит 109-й матч на чемпионатах мира. Пятикратные чемпионы сравнялись по числу игр со сборной Германии, которая приняла участие в 19 турнирах, у Бразилии – 21. По победам южноамериканцы значительно опережают всех конкурентов – 73 против 67 у Германии. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лидеры по матчам на ЧМ

Команда

Турниры

Матчи

Бразилия

21

109

Германия

19

109

Италия

18

83

Аргентина

17

81

Англия

15

66

Франция

15

64

Испания

15

63

Мексика

16

57

 

Бразилия - Бельгия

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