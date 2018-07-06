Бразилия сравнялась с Германией по матчам на чемпионатах мира

Сборная Бразилии проводит 109-й матч на чемпионатах мира. Пятикратные чемпионы сравнялись по числу игр со сборной Германии, которая приняла участие в 19 турнирах, у Бразилии – 21. По победам южноамериканцы значительно опережают всех конкурентов – 73 против 67 у Германии. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лидеры по матчам на ЧМ
|
Команда
|
Турниры
|
Матчи
|
Бразилия
|
21
|
109
|
Германия
|
19
|
109
|
Италия
|
18
|
83
|
Аргентина
|
17
|
81
|
Англия
|
15
|
66
|
Франция
|
15
|
64
|
Испания
|
15
|
63
|
Мексика
|
16
|
57
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