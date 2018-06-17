Бразилия - Швейцария: швейцарцы объявили состав, Джака и Лихтштайнер сыграют с первых минут

Стал известен состав сборной Швейцарии на матч группового этапа ЧМ-2018 против Бразилии. С первых минут на поле появятся хавбек Гранит Джака и защитник Штефан Лихтштайнер.

Стартовый состав сборной Швейцарии: Янн Зоммер - Рикардо Родригес, Мануэль Аканджи, Фабиан Шер, Штефан Лихтштайнер - Гранит Джака, Валон Бехрами, Стивен Цубер, Блерим Джемаили, Джердан Шачири - Харис Сеферович.

Бразилия - Швейцария: чемпионат мира, 17 июня 2018, анонс матча

Бразилия - Швейцария: чемпионат мира по футболу, 17 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)