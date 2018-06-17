Бразилия - Швейцария: гол экс-игрока ЦСКА принес швейцарцам сенсационную ничью

Сборная Бразилии сыграла вничью со сборной Швейцарии (1:1) в матче чемпионата мира-2018. Игра проходила в Ростове-на-Дону на стадионе Ростов Арена.

Открыл счет Филиппе Коутинью, который поразил ворота благодаря точному дальнему удару на 20-й минуте. Бывший полузащитник ЦСКА Стивен Цубер на 50-й минуте ударом головой восстановил равновесие. "СЭ" провел текстовую трансляцию матча.

В составе бразильцев бывший игрок "Анжи" Виллиан отыграл весь матч. В другом матче первого тура в группе Е сборная Сербии обыграла команду Коста-Рики – 1:0.

Чемпионат мира - 2018

Группа E

1-й тур

Бразилия - Швейцария - 1:1 (1:0)

Голы: Филиппе Коутинью, 20 (1:0). Цубер, 50 - угловой (1:1).

Бразилия: Алиссон, Данилу, Миранда, Тиагу Силва, Марселу, Каземиру (Фернандинью, 60), Паулинью (Ренату Аугусту, 67), Филиппе Коутинью, Виллиан, Габриэл Жезус (Роберту Фирмину, 79), Неймар.

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер (Ланг, 87), Аканджи, Шер, Родригес, Шачири, Бехрами (Закария, 71), Джака, Джемаили, Цубер, Сеферович (Эмболо, 80).

Предупреждения: Лихтштайнер, 31. Каземиру, 47. Шер, 65. Бехрами, 68.

Судьи: Рамос Паласуэлос, Торрентера, Эрнандес Паредес (все Мексика).

ВАР: Валери (Италия). Вильяно (Аргентина), Ди Либераторе, Рокки (все Италия).

17 июня. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов Арена".

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