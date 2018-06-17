Бразилия - Швейцария: бразильцы объявили состав, Виллиан снова сыграет в России

Стал известен состав сборной Бразилии на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Швейцарии. С первых минут на поле появится бывший защитник "Динамо" Тиагу Силва и экс-хавбек "Анжи" Виллиан.
Стартовый состав бразильцев: Алиссон - Данилу, Тиагу Силва, Миранда, Марселу - Паулинью, Каземиру, Коутинью - Виллиан, Габриэл Жезус, Неймар.
Бразилия - Швейцария: чемпионат мира, 17 июня 2018, анонс матча
Бразилия - Швейцария: чемпионат мира по футболу, 17 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)