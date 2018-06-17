Бразилия - Швейцария: прогноз букмекеров

В воскресенье, 17 июня, в Ростове-на-Дону пройдет матч группового турнира чемпионата мира-2018 по футболу. На стадионе "Ростов Арена" сыграют сборные Бразилии и Швейцарии. Начало встречи – 21.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы пятикратного чемпиона мира Бразилии на победу с коэффициентом 1,40, на ничью – 4,88, а успех швейцарцев – 8,88.

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Бразилия – Швейцария: чемпионат мира по футболу, 17 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)