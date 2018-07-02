Бразилия – самая забивная команда в истории чемпионатов мира

Гол Неймара в ворота сборной Мексики стал 227-м для сборной Бразилии в матчах чемпионатов мира. Благодаря этому удару пентакампеоны обогнали Германию и вернули себе утерянный в полуфинале ЧМ-2014 статус самой забивной команды в истории турнира. Сборные СССР и России забили в 44 матчах 75 голов – 12-й результат. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые результативные команды в чемпионатов мира

Команда Матчи Голы Ср. Бразилия 108 228 2,11 ФРГ/Германия 109 226 2,07 Аргентина 81 137 1,69 Италия 83 128 1,54 Франция 63 113 1,79 Испания 63 99 1,57 Венгрия 32 87 2,72 Уругвай 55 87 1,58 Англия 65 87 1,34 Голландия 50 86 1,72

Все о чемпионате мира по футболу-2018