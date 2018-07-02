Бразилия – самая забивная команда в истории чемпионатов мира

Гол Неймара в ворота сборной Мексики стал 227-м для сборной Бразилии в матчах чемпионатов мира. Благодаря этому удару пентакампеоны обогнали Германию и вернули себе утерянный в полуфинале ЧМ-2014 статус самой забивной команды в истории турнира. Сборные СССР и России забили в 44 матчах 75 голов – 12-й результат. (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые результативные команды в чемпионатов мира
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
Бразилия
|
108
|
228
|
2,11
|
ФРГ/Германия
|
109
|
226
|
2,07
|
Аргентина
|
81
|
137
|
1,69
|
Италия
|
83
|
128
|
1,54
|
Франция
|
63
|
113
|
1,79
|
Испания
|
63
|
99
|
1,57
|
Венгрия
|
32
|
87
|
2,72
|
Уругвай
|
55
|
87
|
1,58
|
Англия
|
65
|
87
|
1,34
|
Голландия
|
50
|
86
|
1,72