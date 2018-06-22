19:45 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Бразилия повторила российский рекорд. Неймар установил новый

Сегодня. Санкт-Петербург. Бразилия - Коста-Рика - 2:0. 90+7-я минута. НЕЙМАР (№ 10) забил самый поздний гол в истории чемпионатов мира. Фото REUTERS
Сегодня. Санкт-Петербург. Бразилия - Коста-Рика - 2:0. 90+7-я минута. НЕЙМАР (№ 10) забил самый поздний гол в истории чемпионатов мира. Фото REUTERS

Сборная Бразилии в матче ЧМ-2018 победила Коста-Рику (2:0).

Второй гол бразильцев Неймар забил за 12 секунд до истечения 97-й минуты матча. Этот мяч стал поздним в истории чемпионатов мира.

Начиная с ЧМ-1990, когда впервые стало использоваться добавленное к таймам время, шесть игроков забивали на 90+5-й минуте и никто позже.

Неофициально самым поздним считался гол Максима Боссиса Кувейту в 1982 году. Согласно протоколу защитник сборной Франции отличился на 89-й минуте, но фактически шла уже 97-я. Дело в том, что в матче произошла восьмиминутная задержка, связанная с выходом на поле кувейтского шейха.

Самые поздние голы чемпионатов мира по футболу

Дата

Игрок

Команда

Стадия

Соперник

Минута

22.06.2018

НЕЙМАР

Бразилия

Гр.турнир

Коста-Рика – 2:0

90+7’

30.06.1994

Дэниэл АМОКАЧИ

Нигерия

Гр.турнир

Греция – 2:0

90+5’

25.06.1998

Луис ЭРНАНДЕС

Мексика

Гр.турнир

Голландия – 2:2

90+5’

26.06.2006

Франческо ТОТТИ

Италия

1/8 финала

Австралия – 1:0

90+5’

16.06.2010

Альваро ПЕРЕЙРА

Уругвай

Гр.турнир

ЮАР – 3:0

90+5’

22.06.2014

Сильвестри ВАРЕЛА

Португалия

Гр.турнир

США – 2:2

90+5’

Сборная Бразилии стала второй командой, которой удалось в одном матче чемпионата мира забить два гола в компенсированное время. Первой оказалась Россия, ударно проведшая концовку матча открытия текущего чемпионата против Саудовской Аравии.

В рамках турнира в России уже семь голов было забито по истечении 90 минут матча. Три из них оказались победными. Причем форвард сборной Марокко Азиз Буаддуз принес три очка сборной Ирана, точно пробив по собственным воротам.

Все голы в добавленное время на ЧМ-2018

Дата

Город

Игрок

Команда

Соперник

Минута

14.06.2018

Москва

Денис ЧЕРЫШЕВ

Россия

Сауд.Аравия – 5:0

90+1’ (4:0)

14.06.2018

Москва

Александр ГОЛОВИН

Россия

Сауд.Аравия – 5:0

90+4’ (5:0)

15.06.2018

Санкт-Петербург

Азиз БУАДДУЗ, в свои ворота

Марокко

Иран – 0:1

90+5’ (0:1)

18.06.2018

Волгоград

Харри КЕЙН

Англия

Тунис – 2:1

90+1’ (2:1)

21.06.2018

Нижний Новгород

Иван РАКИТИЧ

Хорватия

Аргентина – 3:0

90+1’ (3:0)

22.06.2018

Санкт-Петербург

Филиппе КОУТИНЬЮ

Бразилия

Коста-Рика – 2:0

90+1’ (1:0)

22.06.2018

Санкт-Петербург

НЕЙМАР

Бразилия

Коста-Рика – 2:0

90+7’ (2:0)

Больше в добавленное время забивалось только на трех турнирах – в 1998, 2006 и 2014 годах. После 90-й минуты забивается 12,73 процента всех голов. Максимальный результат был зафиксирован в 2014 году – 6,43 процента. (Кирилл БУРДАКОВ)

Голы в добавленное время по турнирам

Чемпионат

Страна

Голы

 

 

Всего

В доб.время

%

1990

Италия

115

4

3,48

1994

США

141

6

4,26

1998

Франция

171

10

5,85

2002

Корея/Япония

161

4

2,48

2006

Германия

147

8

5,44

2010

ЮАР

145

6

4,14

2014

Бразилия

171

11

6,43

2018

Россия

55

7

12,73

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Бразилия - Коста-Рика

 

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