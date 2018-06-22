Бразилия повторила российский рекорд. Неймар установил новый

Сегодня. Санкт-Петербург. Бразилия - Коста-Рика - 2:0. 90+7-я минута. НЕЙМАР (№ 10) забил самый поздний гол в истории чемпионатов мира. Фото REUTERS

Сборная Бразилии в матче ЧМ-2018 победила Коста-Рику (2:0).

Второй гол бразильцев Неймар забил за 12 секунд до истечения 97-й минуты матча. Этот мяч стал поздним в истории чемпионатов мира.

Начиная с ЧМ-1990, когда впервые стало использоваться добавленное к таймам время, шесть игроков забивали на 90+5-й минуте и никто позже.

Неофициально самым поздним считался гол Максима Боссиса Кувейту в 1982 году. Согласно протоколу защитник сборной Франции отличился на 89-й минуте, но фактически шла уже 97-я. Дело в том, что в матче произошла восьмиминутная задержка, связанная с выходом на поле кувейтского шейха.

Самые поздние голы чемпионатов мира по футболу

Дата Игрок Команда Стадия Соперник Минута 22.06.2018 НЕЙМАР Бразилия Гр.турнир Коста-Рика – 2:0 90+7’ 30.06.1994 Дэниэл АМОКАЧИ Нигерия Гр.турнир Греция – 2:0 90+5’ 25.06.1998 Луис ЭРНАНДЕС Мексика Гр.турнир Голландия – 2:2 90+5’ 26.06.2006 Франческо ТОТТИ Италия 1/8 финала Австралия – 1:0 90+5’ 16.06.2010 Альваро ПЕРЕЙРА Уругвай Гр.турнир ЮАР – 3:0 90+5’ 22.06.2014 Сильвестри ВАРЕЛА Португалия Гр.турнир США – 2:2 90+5’

Сборная Бразилии стала второй командой, которой удалось в одном матче чемпионата мира забить два гола в компенсированное время. Первой оказалась Россия, ударно проведшая концовку матча открытия текущего чемпионата против Саудовской Аравии.

В рамках турнира в России уже семь голов было забито по истечении 90 минут матча. Три из них оказались победными. Причем форвард сборной Марокко Азиз Буаддуз принес три очка сборной Ирана, точно пробив по собственным воротам.

Все голы в добавленное время на ЧМ-2018

Дата Город Игрок Команда Соперник Минута 14.06.2018 Москва Денис ЧЕРЫШЕВ Россия Сауд.Аравия – 5:0 90+1’ (4:0) 14.06.2018 Москва Александр ГОЛОВИН Россия Сауд.Аравия – 5:0 90+4’ (5:0) 15.06.2018 Санкт-Петербург Азиз БУАДДУЗ, в свои ворота Марокко Иран – 0:1 90+5’ (0:1) 18.06.2018 Волгоград Харри КЕЙН Англия Тунис – 2:1 90+1’ (2:1) 21.06.2018 Нижний Новгород Иван РАКИТИЧ Хорватия Аргентина – 3:0 90+1’ (3:0) 22.06.2018 Санкт-Петербург Филиппе КОУТИНЬЮ Бразилия Коста-Рика – 2:0 90+1’ (1:0) 22.06.2018 Санкт-Петербург НЕЙМАР Бразилия Коста-Рика – 2:0 90+7’ (2:0)

Больше в добавленное время забивалось только на трех турнирах – в 1998, 2006 и 2014 годах. После 90-й минуты забивается 12,73 процента всех голов. Максимальный результат был зафиксирован в 2014 году – 6,43 процента. (Кирилл БУРДАКОВ)

Голы в добавленное время по турнирам

Чемпионат Страна Голы Всего В доб.время % 1990 Италия 115 4 3,48 1994 США 141 6 4,26 1998 Франция 171 10 5,85 2002 Корея/Япония 161 4 2,48 2006 Германия 147 8 5,44 2010 ЮАР 145 6 4,14 2014 Бразилия 171 11 6,43 2018 Россия 55 7 12,73

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