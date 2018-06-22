Бразилия повторила российский рекорд. Неймар установил новый

Сборная Бразилии в матче ЧМ-2018 победила Коста-Рику (2:0).
Второй гол бразильцев Неймар забил за 12 секунд до истечения 97-й минуты матча. Этот мяч стал поздним в истории чемпионатов мира.
Начиная с ЧМ-1990, когда впервые стало использоваться добавленное к таймам время, шесть игроков забивали на 90+5-й минуте и никто позже.
Неофициально самым поздним считался гол Максима Боссиса Кувейту в 1982 году. Согласно протоколу защитник сборной Франции отличился на 89-й минуте, но фактически шла уже 97-я. Дело в том, что в матче произошла восьмиминутная задержка, связанная с выходом на поле кувейтского шейха.
Самые поздние голы чемпионатов мира по футболу
|
Дата
|
Игрок
|
Команда
|
Стадия
|
Соперник
|
Минута
|
22.06.2018
|
НЕЙМАР
|
Бразилия
|
Гр.турнир
|
Коста-Рика – 2:0
|
90+7’
|
30.06.1994
|
Дэниэл АМОКАЧИ
|
Нигерия
|
Гр.турнир
|
Греция – 2:0
|
90+5’
|
25.06.1998
|
Луис ЭРНАНДЕС
|
Мексика
|
Гр.турнир
|
Голландия – 2:2
|
90+5’
|
26.06.2006
|
Франческо ТОТТИ
|
Италия
|
1/8 финала
|
Австралия – 1:0
|
90+5’
|
16.06.2010
|
Альваро ПЕРЕЙРА
|
Уругвай
|
Гр.турнир
|
ЮАР – 3:0
|
90+5’
|
22.06.2014
|
Сильвестри ВАРЕЛА
|
Португалия
|
Гр.турнир
|
США – 2:2
|
90+5’
Сборная Бразилии стала второй командой, которой удалось в одном матче чемпионата мира забить два гола в компенсированное время. Первой оказалась Россия, ударно проведшая концовку матча открытия текущего чемпионата против Саудовской Аравии.
В рамках турнира в России уже семь голов было забито по истечении 90 минут матча. Три из них оказались победными. Причем форвард сборной Марокко Азиз Буаддуз принес три очка сборной Ирана, точно пробив по собственным воротам.
Все голы в добавленное время на ЧМ-2018
|
Дата
|
Город
|
Игрок
|
Команда
|
Соперник
|
Минута
|
14.06.2018
|
Москва
|
Денис ЧЕРЫШЕВ
|
Россия
|
Сауд.Аравия – 5:0
|
90+1’ (4:0)
|
14.06.2018
|
Москва
|
Александр ГОЛОВИН
|
Россия
|
Сауд.Аравия – 5:0
|
90+4’ (5:0)
|
15.06.2018
|
Санкт-Петербург
|
Азиз БУАДДУЗ, в свои ворота
|
Марокко
|
Иран – 0:1
|
90+5’ (0:1)
|
18.06.2018
|
Волгоград
|
Харри КЕЙН
|
Англия
|
Тунис – 2:1
|
90+1’ (2:1)
|
21.06.2018
|
Нижний Новгород
|
Иван РАКИТИЧ
|
Хорватия
|
Аргентина – 3:0
|
90+1’ (3:0)
|
22.06.2018
|
Санкт-Петербург
|
Филиппе КОУТИНЬЮ
|
Бразилия
|
Коста-Рика – 2:0
|
90+1’ (1:0)
|
22.06.2018
|
Санкт-Петербург
|
НЕЙМАР
|
Бразилия
|
Коста-Рика – 2:0
|
90+7’ (2:0)
Больше в добавленное время забивалось только на трех турнирах – в 1998, 2006 и 2014 годах. После 90-й минуты забивается 12,73 процента всех голов. Максимальный результат был зафиксирован в 2014 году – 6,43 процента. (Кирилл БУРДАКОВ)
Голы в добавленное время по турнирам
|
Чемпионат
|
Страна
|
Голы
|
|
|
Всего
|
В доб.время
|
%
|
1990
|
Италия
|
115
|
4
|
3,48
|
1994
|
США
|
141
|
6
|
4,26
|
1998
|
Франция
|
171
|
10
|
5,85
|
2002
|
Корея/Япония
|
161
|
4
|
2,48
|
2006
|
Германия
|
147
|
8
|
5,44
|
2010
|
ЮАР
|
145
|
6
|
4,14
|
2014
|
Бразилия
|
171
|
11
|
6,43
|
2018
|
Россия
|
55
|
7
|
12,73
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