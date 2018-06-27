Бразилия победила Сербию и в 1/8 финала ЧМ-2018 сыграет с Мексикой

Сборная Бразилии в матче чемпионата мира в Москве обыграла Сербию​ со счетом 2:0. Голами в составе южноамериканцев отметились Паулинью и Тиагу Силва.

Бразилия вышла в плей-офф с первого места в группе и в 1/8 финала сыграет с Мексикой в понедельник, 2 июля, в Самаре. Сербия заняла третье место и покидает турнир в России.

Чемпионат мира-2018

Группа Е

Сербия – Бразилия – 0:2 (0:1)

Голы: Паулинью, 36 (0:1). Тиагу Силва, 68 (0:2).

Сербия: Стойкович, Рукавина, Миленкович, Велькович, Коларов, Тадич, Матич, Милинкович-Савич, Ляич (Живкович, 75), Костич (Радоньич, 82), Митрович (Йович, 89).

Бразилия: Алиссон, Фагнер, Тиагу Силва, Миранда, Марселу (Филипе Луис, 10), Каземиру, Коутинью (Ренату Аугусту, 80), Паулинью (Фернандинью, 66), Виллиан, Габриэл Жезус, Неймар.

Предупреждения: Ляич, 33. Матич, 48. Митрович, 70.

Судьи: ФАГАНИ, Мансури, Сокандан (все Иран).

ВАР: Иррати (Италия). Гиль, Сокольницки (все Польша), Валери (Италия).

27 июня. Москва. Стадион "Спартак". 44190 зрителей.

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