Бразилия обыграла Эквадор и гарантировала себе первое место в отборе ЧМ-2018

Сборная Бразилии переиграла Эквадор в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Голами отметились полузащитник "Барселоны" Паулинью и хавбек "Ливерпуля" Фелиппе Коутинью.

Эквадорский полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу.

Бразильцы уверенно лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 11 очков, а эквадорцы занимают 7-е место. Стоит отметить, что Бразилия гарантировала себе первое место.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Южная Америка

Бразилия - Эквадор - 2:0 (0:0)

Голы: Паулинью, 69 (1:0). Коутинью, 76 (2:0).