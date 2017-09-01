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05:44 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Бразилия обыграла Эквадор и гарантировала себе первое место в отборе ЧМ-2018


Сборная Бразилии переиграла Эквадор в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Голами отметились полузащитник "Барселоны" Паулинью и хавбек "Ливерпуля" Фелиппе Коутинью.

Эквадорский полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу.

Бразильцы уверенно лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 11 очков, а эквадорцы занимают 7-е место. Стоит отметить, что Бразилия гарантировала себе первое место.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Южная Америка

Бразилия - Эквадор - 2:0 (0:0)

Голы: Паулинью, 69 (1:0). Коутинью, 76 (2:0).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/america/

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