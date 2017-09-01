Бразилия обыграла Эквадор и гарантировала себе первое место в отборе ЧМ-2018

Сборная Бразилии переиграла Эквадор в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Голами отметились полузащитник "Барселоны" Паулинью и хавбек "Ливерпуля" Фелиппе Коутинью.
Эквадорский полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу.
Бразильцы уверенно лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 11 очков, а эквадорцы занимают 7-е место. Стоит отметить, что Бразилия гарантировала себе первое место.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Южная Америка
Бразилия - Эквадор - 2:0 (0:0)
Голы: Паулинью, 69 (1:0). Коутинью, 76 (2:0).
Oh hey, there's that Paulinho guy again, puts Brazil 1-0 up vs Ecuador pic.twitter.com/DL3tJSG2fe– Matheus Milanez (@biffmila) 1 сентября 2017 г.
Coutinho showing Barça what they missed out on 😉 #LFC pic.twitter.com/mG6LAgWj9F– Mo ⚽ (@MoApaydin) 1 сентября 2017 г.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/america/
- Барселона (Футбол)
- Ливерпуль
- Сборная Бразилии (футбол)
- Филиппе Коутинью
- Сборная Эквадора (футбол)
- Паулинью