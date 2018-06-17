Бразилия не выиграла в стартовом матче ЧМ впервые за 40 лет

Сборная Бразилии сыграла вничью в стартовом матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Швейцарии. Для пятикратных чемпионов мира это первая потеря очков в первой игре финальной стадии турнира за 40 лет. На ЧМ-1978 бразильцы сыграли вничью со Швецией (1:1).

Примечательно, что за четыре года до этого, на ЧМ-1974 Бразилия также стартовала с ничьей - 0:0 с Югославией.

Проиграли первые матчи бразильцы лишь дважды - на двух первых чемпионатах мира (1:2 с Югославией, 1:3 с Испанией). В остальных 16 случаях команда одерживала победы. Напомним, что Бразилия - единственная сборная, участвовавшая во всех финальных стадиях ЧМ.

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей