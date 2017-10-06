Бразилия не смогла забить Боливии

Сборная Бразилии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сыграла вничью с Боливией - 0:0. "Селесао" после выхода в финальный турнир потеряла четыре очка в трех матчах. Вне зависимости от других результатов бразильцы займут первое место в отборе.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Южная Америка

Боливия - Бразилия - 0:0

Боливия: Лампе, Ральдес, Гутьеррес, Вальверде, Бехарано, Моралес, Мачадо, Хустиниано (Кастро, 46), Арсе (Сауседо, 79), Морено, Фьерро (Альварес, 57).

Бразилия: Алиссон, Миранда, Дани Алвес, Тиагу Силва (Маркиньюс, 29), Сандру, Ренату Аугусту, Филиппе Коутинью (Виллиан, 66), Паулинью (Фернандинью, 82), Каземиру, Неймар, Габриэл Жезус.

Предупреждение: Вальверде, 69.

Судья: Рапаллини (Аргентина).

05 октября. Ла-Пас. Стадион "Hernando Siles".