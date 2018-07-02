Бразилия – Мексика: трансляция, видео

Все меньше команд остается на чемпионате мира. Сегодня их станет еще на две меньшею. В рамках 1/8 финала сыграют Бразилия и Мексика. Эта встреча пройдет в Самаре на одноименном стадионе и начнется в 17.00 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Бразилия – Мексика. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Бразилия – Мексика.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только, а также вас ждут прямые включения из городов, принимающих ЧМ. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира, в котором вы увидите чемпионат мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно!