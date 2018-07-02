Бразилия - Мексика: "Сити" расстроен, что гол забил Неймар, а не Габи Жезус

"Манчестер Сити" в Твиттере опубликовал фотографию голевой атаки сборной Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира против Мексики. В результативной комбинации "пентакампеонов" нападающий "горожан" Габриэл Жезус не сумел дотянуться до мяча, в ворота "ацтеков" его отправил Неймар.

"Габи был так близок", - говорится в подписи к фотографии.

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