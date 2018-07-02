Прогноз "Фонбет": Бразилия – фаворит матча с Мексикой

2 июля на стадионе "Самара Арена" сборная Бразилии сыграет со сборной Мексики в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит в основное время?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что в основное время выиграет сборная Бразилии. На победу команды Тите принимаются ставки с коэффициентом 1.47, на победу Мексики – с коэффициентом 7.90, на ничью – с коэффициентом 4.55. Большинство клиентов "Фонбет" тоже уверены в победе бразильцев. На победу Бразилии сделали ставку 83% игроков, на победу Мексики – 13%, на ничью – всего 4%.

– Сколько забьют голов?

– По мнению "Фонбет", в матче будет забито больше трех голов. На тотал меньше 2,5 принимаются ставки с коэффициентом 1.95, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 1.85. Большинство клиентов "Фонбет" считает, что команды забьют больше двух голов. На тотал больше 2,5 поставили 88% игроков, на тотал меньше 2,5 – 12%.

– Какая из сборных пройдет в 1/4 финала?

– "Фонбет" принимает ставки на проход Бразилии с коэффициентом 1.20, на проход Мексики – с коэффициентом – 4.50. Клиенты "Фонбет" тоже уверены в проходе бразильцев. На проход Бразилии в четвертьфинал сделали ставку 89% игроков, на проход Мексики – 11%.

– С каким счетом завершится матч в основное время?

– По мнению букмекеров "Фонбет" матч завершится со счетом 1:0 в пользу Бразилии. На этот счет "Фонбет" принимает ставки с коэффициентов 6.0. Наиболее вероятным результатом матча клиенты выбрали счет 2:1 с коэффициентом 9.0, счет 2:0 с коэффициентом 6.5 и счет 3:1 с коэффициентом 14.0.

– На что ставят в "Фонбет"?

– Самой популярной стала ставка на победу сборной Бразилии – ее выбрали 68% клиентов "Фонбет". 11% игроков поставили на победу Мексики, 9% – на проход бразильцев, 8% – на тотал больше 2,5. На победу Бразилии с форой (-1) поставили 4% игроков.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – на выход в следующий круг Бразилии. Она входит в экспресс на сумму 927 000 рублей. В среднем на матч Бразилии и Мексики ставят 994 рубля.

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