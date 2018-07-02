Бразилия - Мексика: Неймар обошел Месси и Роналду. До рекорда Пеле 20 голов

Нападающий сборной Бразилии Неймар, открыв счет в матче 1/8 финала чемпионата мира против Мексики (1:0), довел число голов за национальную команду до 57-и. Для достижения этой отметки форварду потребовалось 89 игр.

В списке лучших бомбардиров за всю историю сборной Бразилии он занимает третье место. До занимающего вторую строчку Роналдо 26-летнему игроку осталось забить 5 мячей (62 гола в 98 матчах). У рекордсмена Пеле 77 мячей в 92 играх.

Кроме того, для Неймара этот мяч стал первым для Неймара в плей-офф чемпионатов мира. Португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси на разу не отличались на этой стадии мировых первенств.

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