Бразилия - Мексика: прогноз букмекеров

В понедельник, 2 июля, в Самаре пройдет матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 Бразилия – Мексика. Игру принимает стадион "Самара Арена". Начало встречи – 17.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы на успех Бразилии с коэффициентом 1,20, а Мексики – 4,63.

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Бразилия – Мексика: чемпионат мира по футболу, 2 июля 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь