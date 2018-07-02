Бразилия - Мексика: Марселу не вошел в стартовый состав бразильцев

Сборная Бразилии объявила стартовый состав на матч 1/8 финала чемпионата мира против Мексики. С первых минут на левом фланге защиты у "пентакампеонов" сыграет Фелипе Луис вместо Марселу.
30-летний "Реала" получил повреждение во время матча 3-го тура группового этапа против Сербии (2:0) и покинул поле на 10-й минуте встречи.
Состав Бразилии: Алиссон - Фагнер, Тиагу Силва, Миранда, Фелипе Луис - Паулинью, Каземиру, Коутинью, Виллиан, Неймар - Габриэл Жезус.
Встреча пройдет позднее в понедельник, 2 июля, в Самаре.
Бразилия – Мексика: чемпионат мира по футболу, 2 июля 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Филиппе Коутинью
- Тиагу Силва
- Миранда
- Каземиру
- Филипе Луис
- Паулинью
- Габриэл Жезус
- Алиссон