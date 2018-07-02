Бразилия – Мексика: Маркес вторым в истории сыграет в стартовом составе на пяти ЧМ

39-летний защитник Рафаэль Маркес вошел в стартовый состав сборной Мексики на матч 1/8 финала чемпионата мира против Бразилии. Со стартовым свистком игрок обороны станет вторым футболистом в истории чемпионатов мира, который проведет как минимум одну игру на пяти мировых первенствах. Ранее это достижение единолично принадлежало мексиканскому голкиперу Антонио Карбахалю.

В общей сложности на пяти чемпионатах мира также играли немец Лотар Маттеус и итальянец Джанлуиджи Буффон.

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