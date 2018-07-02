Бразилия - Мексика: Гуардадо догнал Али Даеи по матчам за сборную, у Рафы Маркеса - на игру меньше

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо вышел в стартовом составе на матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Бразилии. Для хавбека эта игра стала 149-й в составе национальной команды. По этому показателю он догнал иранца Али Даеи и вошел в число 25 лучших в мире.

На одну игру от него отстает 39-летний Рафаэль Маркес, который сегодня также играет с первых минут.

Форвард Хавьер Эрнандес проводит 106-ю игру за сборную и догоняет, в частности, англичан Бобби Чарльтона и Фрэнка Лэмпарда.

Рекорд по матчам за сборную Мексики принадлежит Клаудио Суаресу - 177 игр. В мире больше всего матчей за сборную сыграл египтянин Ахмед Хассан (184).

Онлайн-трансляция матча Бразилия - Мексика