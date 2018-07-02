Бразилия - Мексика: фантастические серии команд в 1/8 финала ЧМ

Сборная Бразилии – единственная команда, принявшая участие во всех матчах 1/8 финала чемпионата мира, начиная с 1986 года, когда она была возвращена в программу турнира. Победив Мексику (2:0), пентакампеоны продлили серию выходов в четвертьфинал до семи турниров. В последний раз они остановились на стадии 1/8 финала в 1990 году, когда проиграли Аргентине.

Этой победой южноамериканцы продлили неприятную серию Мексики, которая на семи турнирах подряд останавливается на грани попадания в восьмерку лучших. "Ацтеки" – безусловные рекордсмены по числу поражений в 1/8 финала. Ни одна другая команда не уступала на этой стадии больше трех раз. (Кирилл БУРДАКОВ)

Команда Матчи Победы Поражения Бразилия 9 8 (1986, 1994-2018) 1 (1990) Германия 8 8 (1986-2014) 0 Аргентина 8 5 (1986, 1990, 1998, 2006, 2010) 3 (1994, 2014, 2018) Мексика 8 1 (1986) 7 (1994-2018) Испания 7 4 (1986, 1994, 2002, 2010) 3 (1990, 2006, 2018) Англия 6* 4 (1986, 1990, 2002, 2006) 2 (1998, 2010) Голландия 6 4 (1994, 1998, 2010, 2014) 2 (1990, 2006) Италия 6 4 (1990-1998, 2006) 2 (1986, 2002)

* Седьмой матч англичане проведут завтра.

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