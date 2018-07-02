Бразилия - Мексика: фантастические серии команд в 1/8 финала ЧМ

Сборная Бразилии – единственная команда, принявшая участие во всех матчах 1/8 финала чемпионата мира, начиная с 1986 года, когда она была возвращена в программу турнира. Победив Мексику (2:0), пентакампеоны продлили серию выходов в четвертьфинал до семи турниров. В последний раз они остановились на стадии 1/8 финала в 1990 году, когда проиграли Аргентине.
Этой победой южноамериканцы продлили неприятную серию Мексики, которая на семи турнирах подряд останавливается на грани попадания в восьмерку лучших. "Ацтеки" – безусловные рекордсмены по числу поражений в 1/8 финала. Ни одна другая команда не уступала на этой стадии больше трех раз. (Кирилл БУРДАКОВ)
|Команда
|Матчи
|Победы
|Поражения
|Бразилия
|9
|8 (1986, 1994-2018)
|1 (1990)
|Германия
|8
|8 (1986-2014)
|0
|Аргентина
|8
|5 (1986, 1990, 1998, 2006, 2010)
|3 (1994, 2014, 2018)
|Мексика
|8
|1 (1986)
|7 (1994-2018)
|Испания
|7
|4 (1986, 1994, 2002, 2010)
|3 (1990, 2006, 2018)
|Англия
|6*
|4 (1986, 1990, 2002, 2006)
|2 (1998, 2010)
|Голландия
|6
|4 (1994, 1998, 2010, 2014)
|2 (1990, 2006)
|Италия
|6
|4 (1990-1998, 2006)
|2 (1986, 2002)
* Седьмой матч англичане проведут завтра.
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