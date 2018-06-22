Прогноз "Фонбет": 98 процентов игроков верят в Бразилию

22 июня на стадионе "Санкт-Петербург" сборная Бразилии встретится со сборной Коста-Рики в рамках второго тура группы E. Встреча начнется в 15:00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

Кто победит?

Букмекеры "Фонбет" видят фаворитом встречи сборную Бразилии. На победу "пентакампеонов" принимаются ставки с коэффициентом 1.20, на победу Коста-Рики – с коэффициентом 15.50, на ничью – с коэффициентом 6.50. Большинство клиентов "Фонбет" согласно с этим прогнозом. На победу сборной Бразилии сделали ставку 98% игроков, на победу костариканцев – 1%, на ничью – столько же.

Сколько забьют голов?

"Фонбет" считает, что в матче будет забито больше двух мячей. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1.72, на тотал меньше 2,5 – за 2.12. Большинство клиентов "Фонбет" тоже уверено в том, что в матче будет много голов. На тотал больше 2,5 поставили 96% игроков, на тотал меньше 2,5 – всего 4%.

На что ставят в "Фонбет"?

Самой популярной стала ставка на победу сборной Бразилии – ее предпочли 77% клиентов "Фонбет". 9% игроков поставили на тотал больше 2,5, на победу "пентакампеонов" с форой (-1,5) сделали ставку 6% клиентов "Фонбет". Еще 6% игроков выбрали индивидуальный тотал Бразилии больше 1,5. На то, что команды забьют больше одного мяча, поставили 2% клиентов "Фонбет".

А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – на индивидуальный тотал сборной Бразилии больше 2. Она входит в экспресс на сумму 1 558 000 рублей. В среднем на матч Бразилии и Коста-Рики ставят 759 рублей.

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