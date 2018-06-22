Бразилия - Коста-Рика: Неймар и Навас сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы сборных Бразилии и Коста-Рики на матч группового этапа чемпионата мира. С первых минут встречу начнут бразильский нападающий Неймар и голкипер Коста-Рики Кейлор Навас.

Состав Бразилии: Алиссон - Силва, Миранда, Марселу, Фагнер - Каземиру, Коутинью, Паульнью, Виллиан - Жезус, Неймар;

Состав Коста-Рики: Навас - Акоста, Гонсалес, Дуарте, Овьедо, Гамбоа - Борхес, Руис, Гусман - Венегас, Уренья.

Матч состоится в 15:00 в Санкт-Петербурге.

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