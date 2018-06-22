Бразилия - Коста-Рика: прогноз букмекеров

В пятницу, 22 июня, в Санкт-Петербурге пройдет матч группового турнира чемпионата мира-2018 по футболу. Сборные Бразилии и Коста-Рики сыграют на стадионе "Санкт-Петербург". Начало встречи – 15.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы Бразилии на победу с коэффициентом 1,21, на ничью – 6,85, а успех Коста-Рики – 17,00.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline – здесь.

Бразилия – Коста-Рика: чемпионат мира по футболу, 22 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 15.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь