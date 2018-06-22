Бразилия - Коста-Рика: Борхес догнал Онопко по матчам за сборную

Полузащитник сборной Коста-Рики Сельсо Борхес вышел в стартовом составе на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Бразилии. Для него это 113-я игра за национальную команду. По данному показателю он вошел в 200 лучших игроков в мире, догнав в частности, чемпиона мира-2014 немца Филиппа Лама и россиянина Виктора Онопко.

Брайан Руис также играет с первых минут - для него это 112-й матч - столько же провели советский игрок Олег Блохин и итальянец Дино Дзофф.

Рекордсмен по матчам за сборную Коста-Рики - Вальтер Сентино (137 матчей). Больше всех матчей в мире провел египтянин Ахмед Хассан (184).