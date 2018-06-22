Бразилия – Коста-Рика: арбитр поверил Неймару, но потом пенальти отменил

На 78-й минуте матча чемпионата мира Бразилия - Коста-Рика ошибся арбитр Бьерн Кайперс, поверив Неймару и назначив пенальти в пользу бразильцев.

Судье показалось, что Джанкарло Гонсалес нарушил правила в борьбе с главной звездой пентакампеонов, и в течение примерно минуты голландский рефери не менял свой вердикт. Пока не получил сигнал от своего соотечественника - видеоарбитра Данни Маккели: "Беги, Бьерн, беги! Беги смотреть видеозапись".

Кайперс изучил детали единоборства, убедился, что Гонсалес лишь слегка прикоснулся к дорогущему футболисту, и что Неймар упал сам, исправил свою ошибку и отменил первоначальное решение. (Александр БОБРОВ)

78-я минута матча Бразилия - Коста-Рика.

78-я минута матча Бразилия - Коста-Рика.

78-я минута матча Бразилия - Коста-Рика.

78-я минута матча Бразилия - Коста-Рика.

78-я минута матча Бразилия - Коста-Рика.

78-я минута матча Бразилия - Коста-Рика.

78-я минута матча Бразилия - Коста-Рика.

78-я минута матча Бразилия - Коста-Рика.

78-я минута матча Бразилия - Коста-Рика.

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