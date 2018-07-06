Бразилия – Бельгия: прямой эфир, видео

На чемпионате мира осталось всего восемь команд – их теперь всего восемь. Сегодня их станет еще на две меньше. В рамках 1/4 финала сыграют сначала Уругвай и Франция, а в 21.00 по Москве на "Казань Арене" встретятся Бразилия и Бельгия. Победители этих встреч сыграют между собой в полуфинале.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Бразилия – Бельгия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Бразилия – Бельгия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только, а также вас ждут прямые включения из городов, принимающих ЧМ. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира, в котором вы увидите чемпионат мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно!