Бразилия - Бельгия: прогноз букмекеров

В пятницу, 6 июля, в Казани пройдет матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2018 Бразилия – Бельгия. Игру принимает стадион "Казань Арена". Начало встречи – 21.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы на успех Бразилии с коэффициентом 1,57, а Бельгии – 2,43.

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Бразилия – Бельгия: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь