Бразилия - Бельгия: Де Брейне удвоил преимущество "красных дьяволов"

Сборная Бельгии удвоила преимущество в матче 1/4 финала чемпионата мира против Бразилии. На 31-й минуте отличился Кевин Де Брейне.

Угловой у ворот Куртуа закончился выносом. Мяч подобрал Лукаку и экспрессом понесся через все поле к противоположной штрафной. Пас на бежавшего параллельным курсом Де Брейне, точный удар в дальний угол - вынимай второй, Алиссон!

Бразилия - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча