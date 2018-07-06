Прогноз "Фонбет": Бразилия пройдет Бельгию в 1/4 чемпионата мира

6 июля на стадионе "Казань Арена" сборная Бразилии сыграет со сборной Бельгии в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– "Фонбет" предлагает страховку ставок на этот матч?

– Да. Букмекерская компания "Фонбет" вернет все ставки на точный счет матча Бразилия – Бельгия, если встреча завершится безголевой ничьей в основное время. На победу сборной Бразилии в основное время со счетом 1:0 можно поставить за 8.00, со счетом 2:0 – за 10.00. На победу сборной Бельгии в основное время со счетом 1:0 принимаются ставки с коэффициентом 11.00, со счетом 2:1 – с коэффициентом 13.00. На ничью в основное время со счетом 1:1 можно поставить за 6.50, со счетом 2:2 – за 14.00. Другие коэффициенты на точный счет смотрите в линии "Фонбет".

– Кто победит в основное время?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что выиграет сборная Бразилии. На победу команды Тите можно поставить за 2.15, на победу сборной Бельгии – за 3.60, на ничью – за 3.55. Мнения клиентов "Фонбет" разделились. Среди всех игроков, поставивших на исход матча в основное время, 57% выбрали победу Бразилии, 32% – Бельгии и 11% – ничью.

– Сколько забьют голов?

– По мнению "Фонбет", в матче с равной вероятностью может быть как больше двух, так и меньше трех голов. На тоталы больше и меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.90. Большинство клиентов "Фонбет" уверено в том, что матч будет результативным. На тотал больше 2,5 поставили 92% игроков, на тотал меньше 2,5 – всего 8%.

– Кто пройдет в полуфинал?

– По мнению "Фонбет", в полуфинал выйдут пентакампеоны. На выход Бразилии в 1/2 финала можно поставить с коэффициентом 1.50, на проход бельгийцев – с коэффициентом 2.57. Клиенты "Фонбет" не сошлись во мнении о возможном полуфиналисте мирового первенства. На проход Бразилии в 1/2 финала поставили 43% игроков, на проход Бельгии – 57%.

– Каким будет счет матча в основное время?

– "Фонбет" считает, что основное время матча завершится со счетом 1:1. На такой исход встречи можно поставить с коэффициентом 6.50. На победу команды Тите со счетом 2:1 принимаются ставки с коэффициентом 9.00, со счетом 3:2 – с коэффициентом 28.00. На завершение основного времени матча со счетом 3:3 можно поставить с коэффициентом 55.00. Среди всех клиентов "Фонбет", поставивших на точный счет матча, 47% выбрали победу "пентакампеонов" со счетом 2:1, 26% – со счетом 3:2. На ничью в основное время со счетом 3:3 поставили 27% игроков.

– Какая самая необычная котировка на матч?

– В линии "Фонбет" принимаются ставки на количество падений Неймара во время матча. На то, что Неймар окажется на газоне больше или меньше пяти раз, можно поставить с одинаковым коэффициентом – 1.85. Клиенты "Фонбет" верят в Неймара. На то, что бразилец окажется на газоне больше пяти раз, поставили 67% игроков.

– На что ставят в "Фонбет"?

– Самой популярной стала ставка на победу сборной Бразилии – ее выбрали 37% клиентов "Фонбет". 20% игроков поставили на победу Бельгии, 17% – на выход "пентакампеонов" в полуфинал. На то, что в 1/2 финала пройдут бельгийцы, сделали ставку 13% клиентов "Фонбет", столько же игроков выбрали голы обеих команд.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – на тотал больше 2,5. Она входит в экспресс на сумму 304 000 рублей. В среднем на матч Бразилии и Бельгии ставят 860 рублей.

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