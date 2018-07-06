Бразилия - Бельгия - 1:2. Видеообзор матча 1/4 финала ЧМ-2018

Сборная Бельгии обыграла команду Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира со счетом 2:1.



У победителей отличился Кевин Де Брейне, хавбек "пентакампеонов" Фернандинью отметился автоголом. Гол престижа у Бразилии забил Ренату Аугусту.

Видеообзор матча Бразилия - Бельгия можно посмотреть на официальном канале ФИФА в YouTube.

В полуфинале бельгийцы во вторник, 10 июля, в Санкт-Петербурге сыграют против Франции.

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