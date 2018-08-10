23:24 10 августа | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Бразилец-матерщинник, главный братан ЧМ-2018 вернулся на родину

Томер САВОЙЯ. Фото Инстаграм Томера САВОЙИ.
Томер САВОЙЯ. Фото Инстаграм Томера САВОЙИ.

Ставший известным во время ЧМ-2018 бразильский болельщик Томер Савойя вернулся в родную страну. Об этом свидетельствуют фото в строиз его Инстаграма.

Бразилец не уехал из России сразу после окончания чемпионата. Он появлялся в эфирах российских телеканалов, а также вновь просил дать ему гражданство РФ. Савойя прославился тем, что эмоционально произнес непечатное русское слово, которым положительно охарактеризовал Россию во время ЧМ.

Бразильский болельщик-матерщинник до сих пор в России и очень успешен

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/stories/tomersavoia/

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