Бразилец-матерщинник, главный братан ЧМ-2018 вернулся на родину

Ставший известным во время ЧМ-2018 бразильский болельщик Томер Савойя вернулся в родную страну. Об этом свидетельствуют фото в строиз его Инстаграма.

Бразилец не уехал из России сразу после окончания чемпионата. Он появлялся в эфирах российских телеканалов, а также вновь просил дать ему гражданство РФ. Савойя прославился тем, что эмоционально произнес непечатное русское слово, которым положительно охарактеризовал Россию во время ЧМ.

Бразильский болельщик-матерщинник до сих пор в России и очень успешен