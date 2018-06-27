Бразильцы устроили дискотеку у гладиатора. Видео

Бразильские болельщики отмечают выход своей сборной в плей-офф чемпионата мира там же, где фанаты "Спартака" праздновали титул красно-белых - возле статуи Гладиатора у арены в Тушине. Бразильцы бьют в барабаны, танцуют и поют песни про Месси.

Сборная Бразилии заняла первое место в своей группе, в ее активе 7 очков. В 1/8 финала чемпионата мира она встретится с Мексикой (2 июля, Самара).

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