Бразильцы устроили дискотеку у гладиатора. Видео

Бразильские болельщики отмечают выход своей сборной в плей-офф чемпионата мира там же, где фанаты "Спартака" праздновали титул красно-белых - возле статуи Гладиатора у арены в Тушине. Бразильцы бьют в барабаны, танцуют и поют песни про Месси.
#ЧМ2018 Бразильцы устроили дискотеку у Гладиатора pic.twitter.com/lZ8Q6OUks7– СЭ Футбол ЧМ-2018 (@football_se) 27 июня 2018 г.
Сборная Бразилии заняла первое место в своей группе, в ее активе 7 очков. В 1/8 финала чемпионата мира она встретится с Мексикой (2 июля, Самара).