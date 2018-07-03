Бразильцы Коста и Марселу вышли на тренировку команды

Нападающий сборной Бразилии Дуглас Коста и защитник Марселу, пропустившие несколько дней из-за травм, тренируются вместе с партнерами, которые не играли или выходили на замену в матче 1/8 финала чемпионата мира против Мексики (2:0).

Бразильцы провели разминку, после чего приступили к работе с мячом. На тренировке также присутствовали родственники игроков.

Напомним, в четвертьфинале бразильцы встретятся с Бельгией (6 июля, Казань).

Бразилия - Бельгия: текстовая трансляция 6 июля в 21.00 по московскому времени. Казань