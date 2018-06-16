Брайн Идову рассказал о расизме в России

Защитник "Амкара" и сборной Нигерии Брайн Идову считает, что расизм является следствием глупости. 26-летний нигериец рассказал, что встречался с различным отношением россиян к себе.

- В России есть глупые люди, которые даже не считают себя расистами. Они могут пошутить на тему цвета кожи, не осознавая, что эта шутка является обидной, - цитирует Идову The Gurdian. - Мы не должны называть страну расистской, если подобные поступки совершаются отдельными людьми. В России в целом негативно относятся к расизму.

Идову считает, что чемпионат мира-2018 позволит укрепить дружеские отношения между разными странами.

- Думаю, этот турнир - возможность быть ближе друг к другу. Многие россияне открыты для общения, они любят Европу. Это мероприятие укрепит страну, - сказал Идову.

Нигерия сыграет в группе D с командами Хорватии (16 июня, Калининград), Исландии (22 июня, Волгоград) и Аргентины (26 июня, Санкт-Петербург).

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