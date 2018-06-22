Брайн Идову: "Ожидания от матча с Аргентиной? Это будет игра против лучшего игрока мира"

Защитник сборной Нигерии Брайн Идову после победы над Исландией в матче группового турнира чемпионата мира-2018 (2:0) выразил надежду, что его команде удастся сыграть против Аргентины с нужным счетом. Нигерийцев в последнем туре устроит ничья с аргентинцами, если Исландия не выиграет у Хорватии с разностью в два мяча.

- Мы очень много работали и вышли на этот матч с большей мотивацией, - цитирует "Р-Спорт" бывшего защитника "Амкара". – Игра с хорватами нас разбудила и мотивировала нас еще больше. В первом тайме с Исландией у нас не было ударов, а во втором тайме мы стали сразу же бить, и потом пошло-поехало. Ожидания от Аргентины у меня такие – это будет игра против извечного соперника, матч против лучшего игрока мира Лионеля Месси.

Понятно, что с турнирной точки зрения нас устроит ничья, но мы будем играть на победу. Мы попытаемся выиграть этот матч. У них сложные защитники, но если мы лишим их свободного пространства, то сможем справиться.

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