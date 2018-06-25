Брайн Идову: "Ощущаю поддержку всего Петербурга"

Защитник сборной Нигерии Брайн Идову подчеркнул, что ощущает поддержку Санкт-Петербурга на чемпионате мира-2018. Бывший игрок "Амкара" родился в Санкт-Петербурге в 1992 году.

- Я вчера виделся с родителями, сегодня встречался с лучшим другом, так что ощущаю поддержку жителей всего Петербурга, - цитирует ТАСС Идову. - Я взволнован и хочу отдать все силы за сборную, постараюсь сделать все возможное ради победы.

Мы неоднократно играли с аргентинцами, но это не оказывает на нас давление, потому что мы играем сейчас и для нас важен только предстоящий матч. Мы учились на ошибках и, надеюсь, что это нам поможет, мы хорошо поработали и готовы обороняться.

Я не беспокоюсь по поводу атмосферы в сборной Аргентины, потому что мы фокусируемся только на себе, много тренируемся и поддерживаем дисциплину. Важно то, как мы завтра сыграем, а не то, что пишут.

Нигерия - Аргентина: чемпионат мира по футболу, 26 июня 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 21.00 (время московское) //

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