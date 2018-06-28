Брайн Идову: "Когда был моложе, чернокожим в России в то время было тяжелее"

Защитник сборной Нигерии Брайн Идову считает, что проведение чемпионата мира позитивно повлияло на Россию. Бывший игрок "Амкар", который родился в Санкт-Петербурге и всю карьеру провел в российских клубах, отметил, что по сравнению с его детством люди стали лучше относиться к чернокожим.

– Как изменилась Россия за то время, что вы живете здесь?

– Я стал чаще встречать туристов, – цитирует Goal Идову. – Если можно так сказать, все стало более позитивно. Когда я был моложе, чернокожим в России в то время было тяжелее, потому что тогда их здесь было немного. Когда я стал старше, стал чувствовать себя как дома – люди стали дружелюбнее и позитивнее. Это то, о чем мне говорили друзья. Поэтому они любили ездить в Финляндию, ближайшую европейскую страну, – там ощущалается дружелюбная атмосфера, все говорят: "Привет!" и спрашивают: "Как у тебя дела?" Сейчас есть такое же чувство.

Сборная Нигерии вместе с Идову не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира, заняв третье место в группе. "Суперорлы" потерпели поражения от Хорватии (0:2) и Аргентины (1:2), а также обыграли Исландию (2: 0). Сам защитник принял участие во всех матчах своей команды на турнире в России, но не отметился результативными действиями.

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