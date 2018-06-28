Брайан Руис: "Коста-Рика не боялась трудностей"

Капитан сборной Коста-Рики Брайан Руис поблагодарил команду за игру на чемпионате мира. Костариканцы стали последними в своей группе, проиграв Сербии и Бразилии и сыграв вничью со Швейцарией.

– Спасибо команде за то, что не боялась трудностей и сражалась до конца, – написал в своем Твиттере Руис. – Спасибо болельщикам за то, что поддерживали нас в трудные времена.

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