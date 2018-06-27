Брайан Идову - о Месси: "Достается и Леброну Джеймсу, хотя это лучший баскетболист в мире"

Защитник сборной Нигерии Брайан Идову после матча чемпионата мира-2018 против команды Аргентины (1:2) выразил мнение, что сопернику очень непросто остановить капитана южноамериканской команды Лионеля Месси. При этом он подчеркнул: критика форварда объясняется результатами его команды.

– Как игралось против Месси?

– Конечно, игралось тяжело. Это игрок, способный убрать мяч под любую ногу, хоть и любимая у него – левая. К тому же очень резкий. Нейтрализовать его можно, или если играть с ним вплотную – хотя и это не факт, или если против него – два-три человека.

– Согласны с теми, кто критикует его на этом турнире?

– Если не добиваешься результатов, которых от тебя ожидают, критиковать будут всегда. Вспомните, как так же критиковали Криштиану Роналду за игру в ла лиге. Достается и Леброну Джеймсу, хотя это лучший баскетболист в мире. (Артем РЯБОВОЛ)

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