Брайан Идову - о ликвидации "Амкара": "С новым клубом пока ничего не ясно"

Защитник сборной Нигерии Брайан Идову ответил на вопрос о своем будущем после матча чемпионата мира-2018 против Аргентины (1:2). Воспитанник петербуржского футбола отказался комментировать ситуацию, сложившуюся вокруг пермского "Амкара".

– Какие теперь планы на будущее?

– В первую очередь переварить все произошедшее. Затем ненадолго уеду, а после вернусь к родителям в Петербург, а уже после решать по поводу своего будущего

– То есть по клубу пока ничего не ясно?

– Нет, пока ничего не ясно.

– Как можете оценить ситуацию с "Амкаром"?

– Сейчас бы вообще не хотел говорить об этом. (Артем РЯБОВОЛ)

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