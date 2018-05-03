Брайан Идову: "Чемпионат мира улучшит ситуацию с расизмом в России"

Полузащитник "Амкара" и сборной Нигерии Брайн Идову отметил, что за последние пять лет ситуация с расизмом в России изменилась в лучшую сторону. По словам 25-летнего игрока, во время время выступления за "Зенит" он столкнулся с угнетением на расовой почве.

- Фанат крикнул мне: "В цветах "Зенита" нет черного. Что здесь происходит, почему ты в форме?" Мой друг тогда разозлился сильнее меня. Я же просто улыбнулся в ответ, - приводит AP слова Идову.

Я считаю, что когда фанаты имитируют звуки обезьяны в адрес темнокожих футболистов, они таким образом хотят оказать на них психологическое давление, возможно, надеясь, что игрок не сможет продолжить встречу. Возможно кто-то это делает просто ради забавы. Иногда я прогуливаюсь по улице и мне встречаются группа ребят или парень с девушкой, стоит одному из них пошутить, как начинают смеяться все остальные.



Но ситуация действительно сильно изменилась за последние пять лет. Русские общаются с людьми из других стран, чаще выезжают за границу и заводят там знакомства, становясь более позитивными. Проведение чемпионата мира в России только поможет в этой ситуации.

Напомним, что первый в истории чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Турнир состоится в 11 городах на 12 стадионах. Сборная Нигерии на групповом этапе сыграет с Аргентиной, Исландией и Хорватией.

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